Organisatoren stellen zich vragen bij Saoedische sponsoring WK vrouwenvoetbal 2023: “Hypocrisie van FIFA”

De voetbalbonden van Australië en Nieuw-Zeeland zijn ontstemd door het bericht dat Visit Saudi een van de sponsors zou zijn op het WK vrouwenvoetbal van later dit jaar (20 juli-20 augustus). De twee organisatoren vragen in een brief uitleg aan de Wereldvoetbalbond FIFA.

Het Saoedische koninkrijk heeft een zeer slechte naam op het vlak van vrouwenrechten. Dat zou de FIFA er echter niet van weerhouden de nationale toeristendienst van het land op te nemen als officiële sponsor voor het WK.

De bonden van Australië en Nieuw-Zeeland geven in de lokale pers aan niet te zijn geconsulteerd door de FIFA en vragen uitleg. Bonita Mersiades, de voorzitter van Women in Football Australia, gaf aan erg “boos” te zijn. “Dit sponsorschap zou het zoveelste voorbeeld van hypocrisie van de FIFA en het wereldvoetbal zijn als het gaat over normen en waarden tegenover het grote geld.” Haar Nieuw-Zeelandse collega zei “geschokt en teleurgesteld” te zijn.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino verklaarde eerder te verwachten dat wereldwijd zo’n twee miljard mensen het WK vrouwenvoetbal zullen volgen. Het toernooi wordt voor het eerst door twee landen georganiseerd.

Saoedi-Arabië krijgt, net als Qatar in aanloop naar het WK mannenvoetbal van vorig jaar, veel kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in het land en de manier waarop het omgaat met de LGBT-gemeenschap. Het land kreeg woensdag nog de organisatie voor de Asian Cup voetbal van 2027 toegewezen en hoopt ook het WK voetbal voor mannen van 2030 mee te organiseren. Afgelopen winter maakte superster Cristiano Ronaldo voor een miljoenenbedrag de overstap naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië.