Dader van zelfmoordaanslag op moskee in Pakistan droeg politie-uniform

De politieagenten van dienst “hebben hem niet gecontroleerd omdat hij in politie-uniform was”, zei Moazzam Jah Ansari, het hoofd van de politie van de provincie Khyber Pakhtunkhwa, op een persconferentie.

De politie heeft “een vrij precies idee” van zijn identiteit op basis van zijn hoofd, dat op de plaats van de explosie werd teruggevonden, en beelden van de videobewaking. “Er zit een volledig netwerk achter hem”, voegde Ansari eraan toe. De aanslag van maandag werd niet alleen door de dader gepland, legde hij uit.

Honderden politieagenten namen maandag deel aan een gebed in de moskee van het hoofdkwartier van de politie toen zich een explosie voordeed waarbij een muur instortte en agenten verpletterd werden. In deze scherp gecontroleerde zone van de stad Peshawar liggen ook kantoren van de inlichtingen- en antiterreurdiensten. Het is de zwaarste aanslag in Pakistan in jaren. Het geweld in de regio neemt toe sinds de machtsovername door de taliban in 2021 in Afghanistan.