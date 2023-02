Gevluchte Wagner-commandant betuigt spijt voor vechten in Oekraïne: “Velen beschouwen mij als een schurk, een crimineel, een moordenaar”

Andrej Medvedev, een voormalige commandant van het Russische huurlingenbedrijf Wagner Group die naar Noorwegen vluchtte, heeft bij persagentschap Reuters zijn spijt betuigd over zijn deelname aan de gevechten in Oekraïne.

“Velen beschouwen mij als een schurk, een crimineel, een moordenaar”, aldus Medvedev. “Allereerst wil ik nogmaals mijn excuses aanbieden. Hoewel ik niet weet hoe die zal worden ontvangen, wil ik zeggen dat het (vechten in Oekraïne, red.) me spijt.”

Medvedev zei dat hij zich wil uitspreken over zijn ervaringen in de oorlog, “zodat de daders worden gestraft” voor hun misdaden in Oekraïne. Zo zei hij eerder al getuige te zijn geweest van het neerschieten van twee mannen die niet wilden vechten.

Zowel de Noorse politie als zijn advocaat zeggen dat Medvedev niet naar Rusland gedeporteerd zal worden. Medvedev wordt door de Noorse politie ondervraagd omdat hij mogelijk getuige was van mensenrechtenschendingen door de Wagner Group, en heeft dus de status van getuige.