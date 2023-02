SJOTCAST. Frank en Franky #2: “De drie beste ploegen zagen hun spits vertrekken: onze competitie is deze mercato serieus verzwakt”

Onze voetbalpodcast Sjotcast heeft er een broertje bij. In ‘Frank & Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. In aflevering 2 ziet Yanko gelijkenissen tussen zichzelf en de nieuwe bondscoach, steekt Franky de ongelukkige Charles De Ketelaere een hart onder de riem en betuigt Frank zijn liefde voor... het veldrijden. En gaat het over de mercato, uiteraard.