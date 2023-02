Stayen krijgt een Japans ‘broertje’: STVV speelt binnenkort in het Daio Wasabi Stayen Stadium

Daio is een internationale wasabiproducent en verbindt haar merk voortaan aan het gras op Stayen. “We zijn blij om de officiële naampartner te worden van Stayen”, zo klonk het bij het bedrijf. “We zien heel wat overeenkomsten tussen onze thuisbasis Nagano en de ruime regio rond Sint-Truiden. Bovendien herkennen we ons in de visie van STVV, dat streeft naar wederzijds begrip tussen België en Japan. Ten slotte delen Daio en STVV een rijke geschiedenis. Daio teelt al meer dan 100 jaar wasabi, een van de belangrijkste voedingsproducten van Japan, terwijl voetbalclub STVV binnenkort haar 100ste verjaardag viert. In de toekomst willen we de wasabitraditie delen met mensen in de hele wereld.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Takayuki Tateishi, de CEO van STVV, was in zijn nopjes. “Omdat STVV een aantrekkelijk merk is, slagen we er regelmatig in om nieuwe partnerships te sluiten”, legde hij uit op de clubwebsite. ‘Dat verbetert niet alleen onze financiële situatie. Het versterkt ook de relatie tussen Haspengouw en Japan op lange termijn. De keuze voor Daio sluit aan bij ons DNA. Door de jaren heen hebben we een goede relatie opgebouwd met heel wat fruit- en voedingsbedrijven. Denk maar aan het iconische shirt van de jaren ‘90, waarop de afbeelding van een appel prijkte. Met dit nieuwe partnership trekken we deze lijn door.”

STVV staat na 23 speeldagen negende in de Jupiler Pro League, met 32 punten.