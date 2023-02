Wat doe je als je de Lotto wint? “Zelden nemen mensen deze beslissing”

Maar liefst 62,5 procent van de mensen geeft aan dat ze zouden blijven werken als ze de Lotto winnen. Een overgrote meerderheid zou dus niet meteen gaan rentenieren. Want een job is zoveel meer dan enkel een inkomen, aldus professor Greet Van Hoye (UGent), die hierover samen met UGent@Work onderzoek deed, naar aanleiding van het nieuwe boek In conflict gaan met je baas.

De cijfers verschillen altijd een beetje. Als je het Amerikanen vraagt, blijft zelfs 70 procent werken. Vlamingen lijken dan toch iets minder noeste werkers. 62,5 procent geeft aan dat ze zouden blijven werken als ze het groot lot winnen. “De cijfers verschillen wel per leeftijdscategorie”, zegt professor Greet Van Hoye. “Hoe jonger, hoe meer werklust. Hoe ouder mensen worden, hoe sneller ze ook afhaken. Maar zelfs in de leeftijdscategorie 55-64 jaar geeft toch nog steeds meer dan de helft van de respondenten aan dat ze zullen blijven werken.”

Al speelt ook de economische realiteit daar een rol. “In moeilijke economische tijden zijn mensen nog meer geneigd om te blijven werken, omdat ze schrik hebben om ergens toch tekort te komen. In goeie tijden is er minder angst en geven ze iets sneller hun job op.”

Niet meteen ontslag nemen

Dat wordt ook bevestigd door de Nationale Loterij, die al bijna twintig jaar lottowinnaars begeleidt. “We zien het heel zelden dat mensen prompt hun job opzeggen”, zegt woordvoerster Joke Vermoere. “Het is in principe ook ons advies om niet onmiddellijk ontslag te nemen, maar meestal is dat zelfs niet nodig. Belgen zullen sneller een tweede verblijf aanschaffen dan hun leven drastisch om te gooien.”

Want die job waar we ons elke weekdag weer voor opladen, is een veel groter deel van onze identiteit dan we zelf misschien willen toegeven. “Als je nieuwe mensen ontmoet, is dat bijna het eerste wat ter sprake komt: Wat doe je in het leven? Het is een stukje status en identiteit. En mensen willen zich ook nuttig voelen in de samenleving”, zegt Van Hoye. Onderzoek bij werklozen toont ook aan dat er meer stress, depressie en angst gevoeld wordt. “Het komt er zelfs op neer dat iemand zonder job, maar met zinvol vrijwilligerswerk zich nog altijd minder goed voelt dan iemand met een job waar hij of zij niet helemaal gelukkig in is.” En naast de zinvolle dagbesteding geeft het ook structuur en houvast. “Er is letterlijk een dagindeling. Dan zijn er ook nog de collega’s en sociale contacten die allemaal zouden wegvallen. De meeste mensen gaan er dus vanuit dat alle dagen weekend minder aantrekkelijk zou zijn dan we op het eerste gezicht denken.”

En toch lijkt er ook een kentering. Toen dezelfde vraag gesteld werd in de jaren 80, gaf nóg meer volk aan te blijven werken als ze plots de Lotto zouden winnen. “Een verklaring zou kunnen zijn dat onze prioriteiten wat veranderd zijn. Werk en carrière zijn door de jaren heen wat minder de centrale rol gaan spelen in ons leven.”

In ‘In conflict gaan met je baas’ van UGent @ Work geven 18 UGent professoren en onderzoekers antwoorden op vragen rond werk en arbeidsmarkt vanuit de wetenschap.