Nu al publiekslieveling: Yorbe Vertessen viert bekerzege tegen Antwerp met Union-fans op straat

De Union-fans lijken tevreden met hun nieuwste aanwinst Yorbe Vertessen (22). De vervanger van Dante Vanzeir maakte woensdagavond tegen Antwerp nog maar zijn eerste speelminuten, maar voelt zich nu al thuis. Na de wedstrijd bleef hij net buiten het stadion even zingen en dansen met fans.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is nog altijd niet officieel gecommuniceerd, maar de transfer van Dante Vanzeir is wel al in kannen en kruiken. Dus moest Union snel op zoek naar een waardige vervanger. De Brusselaars kwamen uit bij Yorbe Vertessen. Onze landgenoot mocht bij PSV niet al te veel meer meedoen. Union huurt hem tot het einde van het seizoen.

Tegen Antwerp mocht Vertessen al zijn debuut maken. Een kwartier voor tijd viel hij in, tien minuten later maakte Union de 1-0. Vertessen kon zich nog niet echt tonen, maar mocht dus wel al eens proeven van de fantastische sfeer na een zege in het Dudenpark.