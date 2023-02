25 jaar geleden vloog Amerikaanse straaljager door kabel van Italiaanse skilift: ongeval eiste 20 levens

Het is vrijdag exact 25 jaar geleden dat een Amerikaans militair gevechtsvliegtuig in het Italiaanse Cavalese door de kabel van een skilift vloog. Een gondel met twintig mensen aan boord stortte tachtig meter naar beneden; niemand overleefde de val. Er waren ook vijf Belgen onder de slachtoffers. Het vliegtuig zelf liep schade op, maar kon gewoon terugvliegen naar de basis in Aviano.