Vakbonden kaarten malaise bij AG Insurance aan met filterblokkade

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft donderdag een filterblokkade opgezet aan de hoofdingang van verzekeraar AG Insurance in Brussel. “Het ontslag van drie collega’s die als woordvoerder zouden optreden in de nu al twee jaar durende crisis op de rechtsbijstandsdienst Providis was de druppel voor het personeel”, zegt BBTK-afgevaardigde Philip Spruyt. Maandag staat een verzoeningsvergadering gepland bij de federale overheidsdienst Werk.

De filterblokkade is eerder symbolisch, want de directie had het personeel opgeroepen donderdag van thuis te werken. “Maar onder het personeel van Providis is er redelijk wat solidariteit”, zegt Spruyt. “Zowat een kwart staakt mee, wat relatief veel is wetende dat de helft het voorbije jaar werd aangenomen en veel mensen ziek thuis zitten.”

Bij de directie is dan weer te horen dat zowat 50 van de 4.000 personeelsleden meestaken, van wie een zevental medewerkers van Providis. “Sowieso zijn er vraagtekens te zetten bij het feit dat er eerst gestaakt en dan verzoend wordt, gewoonlijk verloopt dat omgekeerd”, zegt AG-woordvoerder Lars Vervoort.

Op de rechtsbijstandsdienst werken meer dan 100 mensen. “Sinds het begin van deze aanslepende crisis zijn een twintigtal van hen in burn-out, en nog eens goed twintig anderen zijn ontslagen of vertrokken”, schetst Spruyt de situatie. “Al maanden proberen we met de directie rond de tafel te gaan zitten. De problematiek werd bevestigd in een psychosociale analyse. De directie kwam met een actieplan, maar dat was onvoldoende voor het personeel. In een poging de vakbonden op een zijspoor te zetten werden twintig woordvoerders aangesteld om de belangen van het personeel te verdedigden. Maar eind vorige week werden drie van de Franstalige woordvoerders ontslagen.”

De directie erkent dat er de voorbije twee à drie jaar problemen waren op de dienst, maar onder meer met een “concreet en alomvattend” actieplan hoopt ze de werking te verbeteren. Zo is er personeel bijgekomen en zijn er extra aanwervingen gepland.

De drie ontslagen zijn intussen definitief, bevestigt de AG-woordvoerder nog. De vakbonden hadden nog gevraagd die ontslagen in te trekken. “Het gaat om twee ontslagen en één in onderling overleg”, zegt Vervoort. “Als bedrijf staan we open voor kritiek, maar als tegenspraak ronduit tegenwerken wordt, dan is dat een brug te ver.”