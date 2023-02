Zeker 45 winkels gesloten door sociaal conflict bij supermarktketen Mestdagh

Zeker 45 ‘Intermarché by Mestdagh’-supermarkten hebben donderdag de deuren niet geopend, zo werd vernomen bij de christelijke vakbond.

Er is sociale onrust sinds de recente overname van 86 Mestdagh-supermarkten door de Franse groep Intermarché. De vakbonden maken zich onder meer zorgen over het franchisemodel dat Intermarché geleidelijk wil uitrollen in de overgenomen winkels, waardoor de werknemers onder een ander paritair comité zouden vallen en hun loonvoorwaarden dus gewijzigd zouden zien.

De gesloten winkels zijn geïntegreerde winkels. Supermarkten die al in franchise werken, openden wel de deuren.

De centrale van Mestdagh in Gosselies is volgens de vakbonden geblokkeerd. De directie zegt dat het administratieve personeel van thuis werkt, en volgens haar konden de geopende winkels ook bevoorraad worden. “Ze zijn er misschien in geslaagd woensdagavond enkele vrachtwagens te laten vertrekken, maar de bevoorrading zal de komende uren voor alle winkels moeilijker worden”, zegt van haar kant vakbondsvrouw Evelyne Zabus.

De centrale in Gosselies zorgt voor de bevoorrading van de 86 overgenomen Mestdagh-winkels. De gewone Intermarché-winkels ondervinden dus geen hinder van de actie. De directie heeft steeds beloofd dat er geen ontslagen zullen vallen, en dat er geen winkels zullen sluiten na de overname.