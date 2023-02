Timon Vanhoutte verkoos als West-Vlaming RSCA Futures boven Club NXT: “Mijn peter is supporter van Anderlecht”

Na de doorbraak van Bart Verbruggen in de hoofdmacht is Timon Vanhoutte dit seizoen uitgegroeid tot de nummer één van de RSCA Futures. Vrijdag wil de student sportmanagement uit Kortrijk zijn steentje bijdragen in het Koning Boudewijnstadion als Lommel SK op bezoek komt.

Op zijn veertiende ruilde de intussen 19-jarige Vanhoutte Club Brugge voor Anderlecht en daar heeft de derde doelman van paars-wit nog geen greintje spijt van gehad. “Ik koos voor het mooiste project en dat was duidelijk het voorstel van Anderlecht, dat met zijn rijke verleden en uitstraling toch de grootste club van België blijft”, zegt de doelman. “Mijn peter Koen Vanhoutte is supporter van Anderlecht en vond mijn keuze geweldig. Hij probeert al mijn wedstrijden ook live te volgen. Bij mijn eerste ploegje SV Kortrijk was ik nog veldspeler. Op mijn zevende verhuisde ik dan al naar KV Kortrijk, waar ik meteen omgeschoold werd tot doelman. Ik vond het fijn om tussen de palen te staan, al had ik nooit echt een idool. Op mijn tiende plukte Club Brugge me weg bij Kortrijk en twee jaar later ging ik op internaat. Na vier jaar Brugge trok Anderlecht aan mijn mouw en ik voelde me al snel gecharmeerd. Neerpede staat toch bekend als de beste jeugdopleiding van België en het rijtje voetballers dat via Anderlecht doorstroomde naar het profvoetbal is indrukwekkend. Ik ging op internaat in Anderlecht in het Sint-Niklaasinstituut. Ook Jari Verschaeren en Hannes Delcroix zaten er op school, maar wel al in de hogere jaren.”

Tips van Frank Boeckx

Vanhoutte traint bij paars-wit mee met de A-kern en zag zo ook van dichtbij Bart Verbruggen evolueren naar een topkeeper die vorige zondag tegen Antwerp nog geweldig imponeerde. “Bart startte het seizoen als eerste keeper van de RSCA Futures en is gewoon een steengoede doelman. Ik lag in de balans met Rik Vercauteren, tot ik in september bij de nationale U19 van coach Thierry Siquet een scheurtje in de meniscus opliep en tweeënhalve maand aan de kant stond. Ik maakte mijn rentree uiteindelijk in het Lotto Park tegen Beerschot. Het was een mooie ervaring om in zo’n mooi stadion te kunnen spelen als je weet dat je bij sommige clubs toch vaak naar het oefencomplex wordt verwezen. Bart Verbruggen keerde nog één keer terug, maar voor de rest speelde ik sindsdien alle wedstrijden. Ik ben geen zenuwpees en beeld me telkens in dat het toch maar om een voetbalwedstrijd gaat. Ook van de keeperstrainers Nicolas Nerinckx en Frank Boeckx stak ik al veel op. Boeckx keepte zelf op het hoogste niveau en dan spits je toch de oren bij zijn tips. Ik ben een sterke lijnkeeper met goede reflexen en voel me zelfzeker op hoge ballen. Aan mijn voetenwerk moet ik nog wel schaven, dat weet ik.”

Club NXT won woensdagavond tegen Lierse Kempenzonen en deed zo haasje-over met de RSCA Futures, dat nog alle zeilen zal moeten bijzetten om de top zes en de bijbehorende play-offs te halen. “Uit het tweeluik Lommel-Deinze zouden we eigenlijk zes op zes moeten halen. De sfeer in de groep zit alvast goed met veel vriendschap, waardoor we voor elkaar door het vuur gaan.”