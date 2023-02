Opnieuw wolf doodgereden in Hechtel-Eksel: “De maat is vol”

Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel is vanmorgen opnieuw een wolf doodgereden. Voor Jan Loos van Welkom Wolf is de maat vol: “Er moeten dringend ecorasters komen.”

“De wolf die vanmorgen in Hechtel-Eksel doodgereden werd, is een mannetje”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Hoe oud het dier is kunnen we nog niet zeggen. Op het eerste gezicht lijkt het een welp, maar om exact de leeftijd van de wolf te kunnen bepalen, moet een autopsie gebeuren.” De wolf werd kort na de aanrijding overgebracht naar het Natuurhulpcentrum. Van daaruit gaat hij naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voor verder onderzoek.

In december werd ook al een wolf doodgereden op de Noord-Zuid in Hechtel-Eksel. Welkom Wolf gaf toen al aan een rechtszaak tegen Agentschap Wegen en Verkeer te willen aanspannen: “Er moeten dringend ecorasters langs de N74 komen om meer slachtoffers te voorkomen”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Niet alleen wolven blijven hierdoor gespaard, maar ook de automobilisten die door de impact van de aanrijding omkomen.”