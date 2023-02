Sarah Wijnants aast met RSCA Ladies op revanche tegen ex-club na bekeruitschakeling: “Wij hebben nooit aan onszelf getwijfeld”

Met nog steeds één punt achterstand op OHL trekt landskampioen Anderlecht naar Standard. Sarah Wijnants betreedt bekend terrein in de Vurige Stede, want de Tervurense aanvalster vierde twee titels met de Rouches vooraleer ze naar Anderlecht trok, waar een vijfklapper volgde.

Het treffen tussen Standard en Anderlecht betekent ook bij de vrouwen een klassieker waarbij paars als een rode lap op een stier lijkt te werken aan de boorden van de Maas. “Nou, ik speelde bij Standard en kan toch inschatten dat de vijandigheid jegens Anderlecht in Luik minder groot is dan bij de mannen”, zegt de 23-jarige Wijnants. “Anderlecht en Standard zijn wel de grootste twee vrouwenclubs als je hun palmares bekijkt. De term klassieker is dan ook volmaakt gerechtvaardigd.”

“We azen toch wel wat op revanche na de bekeruitschakeling, die je zelfs niet onverdiend kon noemen. Dat was niet zozeer te wijten aan een superieur Standard, maar veeleer aan een flets Anderlecht. Standard haalde de bovenhand met veel duelkracht, terwijl wij daar te weinig tegenoverstelden. Ook Anderlecht beschikt nochtans over bijtertjes met wie je naar de oorlog kan, maar in die bekermatch gaven we niet thuis.”

“Zaterdag lijkt het me wel meer aangewezen om ons eigen spel te ontwikkelen. Op het grote Luikse veld moeten we combinerend de thuisploeg uit verband kunnen spelen.”

Achtste titel op rij?

Wijnants trof op Charleroi twee keer raak en wil dit seizoen haar achtste titel op rij veroveren. Rijk werd ze ondanks haar uitpuilende palmares met ook nog één Beker van België nog niet van Koning Voetbal. “De Belgische clubs lijken nog niet klaar voor profvoetbal. Zelf werk ik als physical coach op zelfstandige basis, waardoor ik mijn job kan combineren met topvoetbal. Ik behaalde twee diploma’s als physical coach en ervaar ook vanuit de praktijk als topsporter hoe belangrijk het mentale aspect is.”

“Zelf werd ik als jonkie meteen voor de leeuwen gegooid bij Standard waar ik drie jaar speelde. Zo leerde ik al snel op eigen benen staan. Ik leerde er ook het DNA kennen van Standard dat staat voor vurig enthousiasme. Het DNA van Anderlecht staat eerder voor mooi en frivool voetbal, maar het is de verdienste van onze coach Dave Mattheus dat hij de twee DNA’s wat vermengde, zodat ook wij niet bang hoeven te zijn voor gevechtsvoetbal.”

Wijnants blijft strijdvaardig. “OHL pakte vier op zes in de onderlinge toppers, maar wij toonden ons de betere ploeg. Laat de buitenwacht maar praten over een machtsoverdracht, wij zijn nooit aan onszelf gaan twijfelen.”