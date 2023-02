Waarom garnaalvissers tijdelijk in oranje in plaats van kenmerkende gele outfit werken

De nieuwjaarsreceptie werd druk bijgewoond door alle garnaalvissers te paard, de leden van de Koninklijke Orde van de Paardevisser, burgemeester Marc Vanden Bussche (LB), Provinciecommandant Philip de Cock, ereprovincie-commandant Christophe Onraet, eredirecteur van de 4-Daagse Rudy Baert, Korpschef van de Politiezone Westkust Nicolas Paelinck, wijnjournalist en oenoloog Alain Bloeykens en verschillende horeca-ambassadeurs. (Lees verder onder de foto)

De garnaalvissers werken normaal in gele outfit. — © IF

Zoals ieder jaar geeft de Koninklijke Orde een geschenk aan alle actieve paardenvissers. Dit jaar schonk de Orde hen na overleg met Eddy D’Hulster, woordvoerder van de garnaalvissers, een nieuwe bretelbroek. De broek is gebaseerd op hun huidige outfit, maar door leveringsproblemen is de kleur tijdelijk oranje in plaats van geel. Paardenvissers die dat wensen kunnen binnenkort wel hun oranje exemplaar inruilen voor een geel, maar moeten nog wat wachten op de levering uit Frankrijk.

Meerdere evenementen

De Koninklijke Orde kijkt dit jaar ook uit naar enkele evenementen. Zo staat in april de reuzenpaella ten voordele van de MS-Liga op het programma. Verder kijkt men ook uit naar het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan Oostduinkerke in mei, de persvoorstelling van de 4-Daagse van de IJzer op 9 juni in Oostduinkerke waar de Orde terug een paella zal klaarmaken en het tweede Belgisch Kampioenschap Garnaalpellen tijdens de Garnaalfeesten eind juni. In oktober staat ook het bezoek aan het Koninklijk Paleis op de planning.