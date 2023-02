Meer dan één miljoen Belgen kunnen zich geen gangbare levensstandaard veroorloven

Voor het onderzoek werden meer dan 6.700 gezinnen ondervraagd over hun sociale contacten en over dertien uitgaven die zij zich al dan niet kunnen veroorloven. Wie zich vijf van die aspecten niet kan veroorloven, heeft te maken met materiële en sociale deprivatie. Dat blijkt volgens het onderzoek dus het geval te zijn voor 9,5 procent van de Belgische bevolking.

Er doen zich duidelijke regionale verschillen voor. In Vlaanderen bevindt 5,4 procent van de bevolking zich in die moeilijke situatie, maar in Wallonië (14,4 procent) en in het Brussels Gewest (17,5 procent) gaat het om een veel groter deel van de bevolking.

De statistieken tonen onder meer aan dat de energiecrisis ernstige gevolgen heeft voor een deel van de Belgische gezinnen. Zo geeft 5,1 procent van de Belgen aan dat ze onvoldoende financiële middelen hebben om hun huis voldoende te verwarmen. Dit is het hoogste percentage sinds 2019. Nochtans werd het onderzoek afgenomen tussen februari en augustus 2022, toen de temperaturen doorgaans voldoende hoog waren.

Ook blijkt een onverwachte uitgave van 1.300 euro een financieel struikelblok voor 22,7 procent van de Belgen. Jaarlijks minstens één week op vakantie gaan is om financiële redenen ook geen optie voor 20,8 procent van de bevolking. Zelfs een op de acht werkenden kan zich geen week vakantie veroorloven.

Voorts blijkt afspreken met vrienden of deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten voor respectievelijk 8,6 procent en 10,6 procent van de Belgen financieel onhaalbaar te zijn.