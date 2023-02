Voka wil dat overheid jaarlijks minimaal 4 procent van bbp uittrekt voor investeringen

De overheidsinvesteringen in België liggen te laag, vindt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Ze pleit daarom voor een “investeringsnorm”, waarbij de overheid jaarlijks minimaal 4 procent van het bbp moet uittrekken voor investeringen.

Overheidsinvesteringen zijn cruciaal voor de welvaartsgroei in ons land, luidt de redenering van Voka. “Onze economie staat voor gigantische investeringsuitdagingen door de klimaatgerelateerde en digitale transities. De private sector in België investeert bovengemiddeld veel. We verwachten ook van de overheden een sterkere inspanning”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De werkgeversorganisatie meent dat bij besparingen “niet de fout uit het verleden mag worden gemaakt waarbij zwaar werd bespaard op investeringen”. In vergelijking met acht andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau, staan onze overheidsinvesteringen volgens Voka op het laagste peil. De middelen moeten wel efficiënt besteed worden, waarschuwt Voka.