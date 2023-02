Man (60) uit Oostende krijgt twee jaar cel voor brandstichting, meteen nadat hij rookmelder had geïnstalleerd

Een 60-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor brandstichting in het appartement van een vriendin. De man waste zijn handen in onschuld. “Ik heb enkel haar rookmelder hersteld”, hield hij vol.

Op zondag 16 februari 2020 verwoestte een hevige brand een sociale huurwoning op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw in de Sint-Amandsbergstraat in Mariakerke (Oostende). Zowel de bewoonster als F.D. belandde met rookintoxicatie in het ziekenhuis. F.D., die de vlammen nog probeerde te blussen, was zelfs even kritiek.

Onderzoek wees uit dat op het bed in de slaapkamer een donsdeken in brand werd gestoken. De bewoonster verklaarde dat F.D. bij haar op bezoek was en voorgesteld had om haar rookmelder te herstellen. Toen hij na de klus naar de woonkamer terugkeerde en het alarm afging, beweerde hij dat het om een test ging. De vrouw ging vervolgens naar het toilet, maar toen ze terugkeerde, zag ze dat haar slaapkamer in lichterlaaie stond.

Test met leugendetector geweigerd

Tijdens zijn verhoor ontkende F.D. met klem dat hij de brand aanstak, maar volgens de procureur strookten zijn verklaringen totaal niet met de bevindingen van de branddeskundige. Hij weigerde ook een test met de leugendetector, terwijl de vrouw die met glans doorstond. F.D. liep in het verleden al twee veroordelingen op voor diefstal, bedreigingen en xenofobie.

De procureur vroeg 37 maanden cel, terwijl de verdediging tevergeefs aandrong op de vrijspraak. “Mijn cliënt moest enkel een kapje op de rookmelder plaatsen en dat duurt maar een paar seconden. Mevrouw is wel voor enkele minuten naar het toilet geweest. Misschien heeft zij wel van de gelegenheid gebruikgemaakt”, aldus meester Geert Lambert.

De rechtbank was evenwel van oordeel dat uit alles blijkt dat de bewoonster niets met de brand te maken had. De vrouw kreeg een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro toegekend.