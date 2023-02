Twee keer levenslang voor handlangers bij terreuraanslag in Wenen

Op 2 november 2020 doodde de twintigjarige Oostenrijker Kujtim Fejzulai vier voorbijgangers in het centrum van de hoofdstad. Drieëntwintig anderen raakten gewond. Zelf kwam de dader ook om het leven door een schot van de politie. Vooraf had hij een boodschap opgenomen waarin hij trouw zweerde aan Islamitische Staat (IS) en de aanslag opeiste.

Ruim twee jaar later zijn zes mogelijke handlangers voor de rechtbank gekomen, nu tussen de leeftijden van 22 en 32. Het gaat om vier Oostenrijkers, een Kosovaar en een Tsjetsjeen.

De jury besloot dat vier van hen schuldig zijn aan het helpen van de dader in het kiezen van het doelwit en bekomen van wapens. Daarvoor kregen twee mannen levenslang. De andere twee kregen lagere straffen, van negentien en twintig jaar cel, omdat de ene minder dan 21 jaar oud was ten tijde van de aanval en de andere zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk toegaf. De overige twee beschuldigden werden vrijgesproken van de zwaarste aanklachten en zullen tot twee jaar gevangenis kunnen krijgen voor het verspreiden van terroristische propaganda. Hun strafmaat staat nog niet vast.

De dader en een van de handlangers hadden eerder al een gevangenisstraf uitgezeten omdat ze naar Syrië wilden trekken om zich daar bij IS te voegen. Ze werden begin 2019 vrijgelaten.

Na de aanslag kwam aan het licht dat een overheidsdienst wel op de hoogte was van de radicalisering van Fejzulai alsook dat hij munitie had proberen te kopen in Bratislava, maar die informatie niet had doorgegeven aan de openbare aanklager. Als gevolg daarvan heeft de Oostenrijkse overheid hervormingen doorgevoerd in haar eigen rangen en in het deradicaliseringssysteem in de gevangenissen.