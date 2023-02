Union deelt steekje uit aan Toby Alderweireld en Vincent Janssen bij nieuws over stadionplannen: “Voor jullie in het Nederlands”

Vincent Janssen en Toby Alderweireld hekelden na de verloren halve finale in de beker op het veld van Union “de verschrikkelijke omstandigheden”. Daags nadien geeft Union een steekje terug aan de twee Antwerp-spelers via sociale media.

Alderweireld deed na de wedstrijd eerst zijn beklag over scheidsrechter Jonathan Lardot. “Je moet hier volwassen spelen en geen opendeurdag houden, want Union is sterk. En ze speelden toch met 12 tegen 11....Ik vond de scheids niet op niveau”, zei hij onder meer. “Het is nu voor de tweede keer dat we hier komen en even veel keer is de ref niet present, punt.”

Ook over de omstandigheden op Union waren Alderweireld en ploegmaat Janssen niet te spreken. “Het is hier lastig. Je hebt hier verschrikkelijke omstandigheden: het veld is slecht, de kleedkamers zijn slecht. Het is traditioneel, maar niet meer van deze tijd, denk ik”, aldus Alderweireld bij Sporza.

“Het is niet het mooiste stadion, het is niet de mooiste kleedkamer en het is niet het leukste team om tegen te spelen”, zei Janssen. Soms sta je er wel van te kijken hoe het nog mogelijk is op het hoogste niveau in België dat je zulke kleedkamers hebt of zo’n slecht veld. Dat vind ik soms raar, maar het is zoals het is. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Nieuw stadion op komst

Bij Union zijn ze al een tijdje bezig met hun nieuw stadion in Vorst, dat plaats zal bieden voor zo’n 16.000 fans. Deze week kwamen ze nog met een update en die deelden ze donderdag op Twitter met een speciale boodschap voor Alderweireld en Janssen. “Voor Toby Alderweireld en Vincent Janssen in het Nederlands, bedankt voor jullie steun!”, schreef de Brusselse club op sociale media.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dinsdag stelde Union de stadionplannen voor aan de Commissievergadering van de gemeente Vorst. “We zijn tevreden over hoe de presentatie verlopen is en we hebben alle vragen van de raadsleden duidelijk kunnen beantwoorden”, aldus CEO Philippe Bormans op de clubwebsite. “De bedoeling was om alle raadsleden en het gemeentebestuur een duidelijk beeld te geven van de plannen. Het was ook een zeer constructief overleg. We zijn transparant en staan open voor alle opmerkingen en vragen, dat hebben we ook laten blijken op deze vergadering. Enkel dankzij een goede samenwerking kan dit belangrijke project voor de club en al haar fans er komen.”

En wat is de volgende stap? “Union SG zal dan volgende week het project voorstellen tijdens een projectvergadering aan urban.brussels, de administratie voor territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest. Op dinsdagavond 14 februari volgt dan de gemeenteraad in Vorst waar er gedebatteerd wordt over ons stadionproject aan de Brits Tweedelegerlaan, waarna de club dus een positief antwoord hoopt tegemoet te kijken.”