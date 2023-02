Mama doet oproep om verloren ketting met assen van haar zoontje terug te vinden: “Al de hele ochtend geweend”

De ouders van de kleine Omélie zitten met de handen in het haar nu mama Alexandra het kettinkje verloren is met daarin de assen van haar overleden zoontje. — © Facebook en JRO

De ouders van de kleine Omélie zitten met de handen in het haar nu mama Alexandra het kettinkje verloren is met daarin de assen van haar overleden zoontje. Ze roept op aan de eventuele vinder om het terug te bezorgen. “Ik ben er het hart van in”, klinkt het emotioneel.

James Vandenberghe (29) en Alexandra Bouckhuyt (24) beleefden enkele maanden geleden hun grootste nachtmerrie. Hun acht maanden oude zoontje stierf eind augustus in zijn bedje bij de onthaalmoeder. Aan e basis lag het bedje zelf, waar iets aan zou ‘gescheeld’ hebben. De ouders zagen hun zoontje gereanimeerd worden en waren erbij toen hij stierf. Op vandaag heeft het koppel echter nog steeds heel wat vragen. (Lees verder onder de foto)

Omélie stierf eind augustus bij de dagmoeder. — © IF

Omélie werd gecremeerd en een deel van de assen van de kleine jongen worden door mama Alexandra sindsdien rond haar nek gedragen in een hangertje. Donderdagmorgen merkte Alexandra echter dat ze het hangertje niet meer rond haar nek had. “Ik ben er normaal altijd zo voorzichtig mee omdat het zo fijn is”, vertelt Alexandra. “Woensdag had ik een enorm drukke dag. Ik spurtte van het een naar het ander en ik moet het ergens in de loop van de dag verloren zijn. Alleen heb ik er totaal geen idee van waar ik het verloren zou kunnen hebben.”

Grote emotionele waarde

Alexandra somt de plaatsen op van waar ze woensdag allemaal geweest is. “Ik herinner mij dat ik een begrafenis heb bijgewoond in Crematorium Polderbos in Oostende”, zegt Alexandra. “Daarna trok ik naar een vriend in Loppem, maar die heeft zijn hele huis al omgekeerd. Van het kettinkje echter geen spoor. Daarna heb ik mijn broer helpen verhuizen van Westkerke naar Ettelgem. Ik moet het gisteren verloren zijn, anders had ik het eerder wel al gemerkt. Ook thuis heb ik alles al doorzocht.” (Lees verder onder de foto)

Het nagertje heeft een bijzondere emotionele waarde. Het bevat immers de assen van het overleden zoontje van James en Alexandra. — © IF

Alexandra is er het hart van in. “Het is een van de laatste dingen die ik nog heb van ons zoontje”, klinkt het emotioneel. “Het kettinkje zelf heeft een waarde van 400 euro, maar dat is niet belangrijk. Het is de emotionele waarde die eraan vasthangt die me het meest pijn doet. De hele ochtend heb ik geweend. Ik hoop dat ik het ooit nog terug zal zien. Het probleem is dat het zo’n klein dingetje is. Iemand die het vindt, zal nooit denken dat er zo’n emotionele waarde aan vasthangt en dat er assen in het kettinkje zitten. Zo klein is het. Ik hoop echter dat iemand dit leest en dat de persoon die het eventueel terug zou vinden, het ons terugbezorgd.”

Alexandra vraagt aan wie het kettinkje zou vinden om contact op te nemen met haar via haar Facebookpagina: Alexandra Bouckhuyt of via deze krant: Ichtegem@nieuwsblad.be.

