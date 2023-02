Europese Centrale Bank verhoogt haar rente nog eens met 50 basispunten

Zoals verwacht trekt de Europese Centrale Bank haar rentetarieven nog eens op met 50 basispunten. In maart wil ze dat opnieuw doen, zo heeft de centrale bank van de eurozone in Frankfurt aangekondigd.

De herfinancieringsrente, die banken betalen om geld te lenen bij de ECB, stijgt naar 3 procent. Dat is het hoogste niveau sinds november 2008. De depositorente gaat naar 2,5 procent. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen.

De verdere verhoging van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie was algemeen verwacht. De ECB had in december gezegd dat “de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen” om weer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn te kunnen gaan. Een hogere rente maakt leningen voor particulieren en bedrijven duurder. Het is inmiddels al de vijfde renteverhoging sinds juli.

De ECB laat ook al meteen weten dat ze van plan is om de rentetarieven bij haar volgende beleidsvergadering in maart nog eens met 50 basispunten te verhogen. Dan zal ze ook “het verdere traject van het monetair beleid beoordelen”, luidt het.

“Door de rentetarieven op een restrictief peil te houden, wordt de vraag getemperd en zal de inflatie na verloop van tijd afnemen”, legt de ECB uit. “Dit zal ook bescherming bieden tegen het risico van een aanhoudende opwaartse verschuiving van de inflatieverwachtingen.” In december moest de ECB haar inflatieverwachtingen naar boven bijstellen: ze rekent dit jaar op een inflatie van 6,3 procent in de eurozone, terwijl ze in september nog op 5,5 procent rekende.

De centrale bank bevestigt dat ze vanaf volgende maand haar enorme obligatieportefeuille gaat afbouwen “in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo”. Tot eind juni zal de afname gemiddeld 15 miljard euro per maand bedragen, luidt het. Geld van vervallen papier zal dan niet meer volledig opnieuw geïnvesteerd worden.