Voorstel van strafvermindering bij orgaandonatie door gevangenen zorgt voor discussie in Massachusetts

In de Amerikaanse staat Massachusetts stellen twee senatoren voor de straf in te korten van gevangenen die bereid zijn organen of beenmerg af te staan. Gedetineerden zouden op die manier minimaal twee maanden en maximaal een jaar strafvermindering kunnen krijgen, berichten lokale media. Al krijgt het voorstel veel kritiek.

De twee Democraten redeneren dat iedereen in hun staat de vrijheid heeft om organen en beenmerg te doneren. Ze zien geen reden om dat recht te ontnemen aan gevangenen. Die komen nu enkel in aanmerking voor een transplantatie als het orgaan bestemd is voor een naast familielid.

Met het voorstel willen Judith García en Carlos González naar eigen zeggen gevangenen weer zeggenschap geven over hun eigen lichaam en tegelijkertijd bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan organen en beenmerg.

González wijst erop dat een groot aantal mensen dat wacht op een transplantatie Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse roots heeft. Zij lijden vaker dan gemiddeld aan hart- en leverziekten en diabetes. Door de pool van donateurs uit te breiden zouden ook die bevolkingsgroepen volgens González sneller zorg kunnen krijgen. Gevangenen in de VS delen bovengemiddeld vaak diezelfde Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse roots.

Tegenstanders vinden het voorstel onethisch en onmenselijk. Ze beargumenteren dat gedetineerden ermee onder druk worden gezet. Daardoor zouden ze ingrijpende keuzes kunnen maken waar ze later spijt van krijgen. Volgens politieke waarnemers is de kans daarom niet erg groot dat het voorstel ook wet zal worden.