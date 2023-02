Tevreden CEO Antoine Gobin maakt balans op na transferperiode bij SK Beveren: “Ons in elke linie versterkt”

Bij SK Beveren kijken ze met een goed gevoel terug op de transferperiode. Met Jakov Filipovic, David Hrncar, Brent Gabriël, Bruny Nsimba en Jerome Ngom Mbekeli haalde geel-blauw vijf nieuwkomers in huis. De club zet zo zijn ambities om dit jaar de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen kracht bij. “We zijn heel blij hoe de maand januari verlopen is”, blikt CEO Antoine Gobin terug. “De kern is sterker geworden en elke nieuwkomer voegt een meerwaarde toe aan onze ploeg. We hebben ons in elke linie versterkt. Daar zou elke ploeg tevreden mee zijn. We hebben een sterke, brede kern die kan meestrijden voor promotie. Want in de play-offs zal het niveau dicht bij elkaar liggen. Onze eerste transfers (Filipovic en Hrncar, red.) hadden al meteen impact. Het zijn vooral spelers die hier heel graag willen spelen. Filipovic komt van de kampioen van Wit-Rusland naar de Challenger Pro League. Hij had nog andere opties, maar vond ons project interessant. Zo’n transfer gebeurt ook niet van vandaag op morgen. Hij stond al sinds deze zomer op onze radar. Nu was het de perfecte moment om hem gratis binnen te halen.”

Record

Op de slotdag van de transfermarkt was de Wase club nog naarstig op zoek naar aanvallende versterking. Dylan Mbayo (KV Kortrijk) was een concrete piste, maar die paste uiteindelijk voor een avontuur op de Freethiel. Serge Tabekou (Lierse Kempenzonen) werd nog aangeboden, al was hij nooit een optie. Uiteindelijk haalde Beveren op het nippertje Bruny Nsimba weg bij Antwerp. “Het was heel nipt”, lacht de Franse CEO van Beveren. “Om 23.59 uur en 39 seconden waren alle documenten in orde. Misschien moet ik eens naar de federatie bellen om te vragen of dit een record is. Het was alleszins een hectische avond. Met Nsimba hadden we deze zomer al eens gesproken. Toen de deur dinsdagavond op een kier kwam, hebben we onze voet ertussen gestoken.”

CEO Antoine Gobin, sportief directeur Jordi Condom en coach Wim De Decker werken nauw samen om de kern samen te stellen. “Twee van de drie moeten hun akkoord geven over een transfer, anders gaat het niet door”, vertelt Gobin over de interne samenwerking. “Pas dan presenteren we een speler aan onze raad van bestuur. Dinsdag moest het inderdaad snel gaan, maar het was niet de eerste keer dat die namen op tafel lagen. Dus kon de knoop snel doorgehakt worden.”

Geen vertrekkers

Enkele sterkhouders van Beveren werden deze winter het hof gemaakt. Toch slaagde de club erin om geen enkele basisspeler te laten vertrekken. Het toont de ambitie van de club aan. Met Tyler Wolff, Jacob Buus Jacobsen, Michael Mulder, Moses Nyeman en Chris Kablan liet de club vijf spelers vertrekken die dit seizoen niet of amper in actie kwamen. “Wolff en Nyeman hadden het niet makkelijk om zich door te zetten. Ze kwamen in een nieuw land in een ploeg terecht waar je altijd moet winnen. Bij een kleinere ploeg hadden ze misschien meer kansen gekregen om fouten te maken. Ze hebben een mooie carrière voor zich. Voor hun ontwikkeling was het belangrijk dat ze aan spelen zouden toekomen. Dat konden wij hier niet garanderen, daarom hebben we hen laten vertrekken.”