HET PUNT VAN VAN IMPE: “De Wever vergelijkt zich met Dehaene. Die draait zich waarschijnlijk om in zijn graf”

Bicefaal. Moeilijk woord. En dan was er nog het verschil tussen een extralegale en een illegale staatshervorming. Het kon nauwelijks verbazen dat N-VA-voorzitter Bart De Wever achteraf vond dat hij hélemaal verkeerd begrepen was. Maar wat bedoelde hij nu écht? “De vergelijking met Jean-Luc Dehaene gaat in elk geval op geen enkele manier op”, zegt hoofdredactrice Liesbeth Van Impe in deze podcast. “De Wever vuurt scudraketten af van aan de zijlijn, Dehaene smeedde net eigenhandig het compromis.”