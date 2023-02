Aandeel Meta stijgt met bijna 20 procent na aankondiging kwartaalcijfers en belofte tot “efficiëntie”

Het aandeel van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, is woensdag met bijna 20 procent gestegen. Dat gebeurde nadat het bedrijf zijn laatste kwartaalcijfers bekendmaakte en meer efficiënte beloofde in de toekomst.

In de laatste drie maanden daalden de inkomsten van Meta met vier procent op jaarbasis tot een goede 32,16 miljard dollar (ongeveer 29,3 miljard euro). Een daling, maar wel beter dan verwacht werd. De markt had een omzet van 31,5 miljard dollar verwacht.

Die betere cijfers heeft het bedrijf te danken aan de toename van het aantal gebruikers op Facebook. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook steeg met 4 procent op jaarbasis tot 2 miljard. Dat betekent dat een kwart van de wereldbevolking elke dag op de site inlogt. Voor alle Meta-diensten, naast Facebook ook Instagram en WhatsApp, gaat het om net geen 3 miljard dagelijks actieve gebruikers. In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar wisten adverteerders ook het bedrijf weer goed te vinden en daardoor presteerde Meta boven verwachting.

Bij de aankondiging van die kwartaalcijfers deelde Meta woensdagavond ook mee dat het in 2023 voor 40 miljard dollar aan eigen aandelen zal inkopen. Fors meer dan de 27,9 miljard van vorig jaar. CEO Mark Zuckerberg kondigde ook meer efficiëntie aan. “Ons managementthema voor 2023 is het ‘Jaar van de Efficiëntie’ en we zijn erop gericht een sterkere en wendbaardere organisatie te worden,” zei hij.

Met zulke aankondigingen komt Meta tegemoet aan de kritiek die het van beleggers krijgt op onder meer de Metaverse. Er wordt door beleggers gevreesd dat het nog jaren zal duren eer die online leefomgeving winstgevend is.

