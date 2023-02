Mysterieuze ziekte in Ivoorkust eist al 20 doden

In een dorp in het centrum van het West-Afrikaanse land Ivoorkust zijn sinds december nu al zeker twintig mensen, voornamelijk kinderen, overleden aan een mysterieuze ziekte. Dat blijkt uit een nieuwe balans die het Franse nieuwsagentschap AFP verkreeg via lokale bronnen.

“Tot 26 januari zaten we aan twaalf doden. Donderdag steeg het dodental naar twintig, waaronder twee volwassenen”, terwijl tot dan toe nog “geen enkele volwassene was getroffen”, verklaarde Paul Kouassi, voorzitter van een jongerenvereniging in het dorp Kpo-Kahankro, dat op ongeveer 20 kilometer van de stad Bouaké ligt. De balans werd bevestigd door andere dorpelingen.

Kouassi voegde er aan toe dat de volwassen slachtoffers twee vrouwen waren van 60 en 70 jaar oud. Ze overleden in het ziekenhuis van Bouaké “nadat ze dezelfde symptomen hadden vertoond als de eerste slachtoffers”, namelijk overgeven en diarree.

Recent werden overigens nog 33 andere dorpelingen opgenomen op de afdeling intensieve zorg met gelijkaardige verschijnselen.

Na de eerste overlijdens zakten al diverse ministers af naar het dorp om de situatie ter plaatse te evalueren. Het blijft wachten op de resultaten van analyses die duidelijk moeten maken wat er aan de hand is. De dorpelingen zelf geloven intussen dat er hekserij in het spel is.