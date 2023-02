Wie zag Jason (15), die laatst gezien werd aan ziekenhuis in Herentals?

Geentjens werd om 10.30 uur het laatst gezien aan het ziekenhuis AZ Herentals in de Nederrij in Herentals. Volgens de politie kan het dat hij daarna nog naar zijn woning in de Emmeleer in Noorderwijk, deelgemeente van Herentals, is teruggegaan, maar sindsdien ontbreekt wel elk spoor van hem. De politie en het parket vragen uit te kijken naar hem.

De tiener is 1,78 meter groot, slank gebouwd en heeft bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een kakigroene jas, een grijze joggingbroek en witte sportschoenen.

De politie vraagt Jason om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. Wie meer informatie of een tip heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800-30.300 of dit online formulier in te vullen.