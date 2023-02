Hechtel-Eksel

De wolf die donderdagochtend op de Noord-Zuidverbinding in Eksel werd doodgereden, is vermoedelijk een welp die in 2021 geboren werd. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf had het ongeval perfect vermeden kunnen worden. Hij verwijt minister Lydia Peeters nalatigheid. “We gaan naar de rechter.”