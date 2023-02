Walter Cambré liet onlangs aan zijn familie weten dat hij gezond en wel is. — © rr

Walter Cambré, een 59-jarige man uit de Kempen die sinds 16 januari vermist is, heeft zijn familie laten weten dat hij gezond en wel is. Hij weet nog niet of hij naar huis terugkomt. Kan je zomaar alles achterlaten en verdwijnen?