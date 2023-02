Herstelde Fraser Hornby geeft KV Oostende voorin wat zuurstof: “Tegen Anderlecht willen we drie punten”

KV Oostende heeft gesnakt naar de terugkeer van Fraser Hornby (23), die ongeveer twee maanden out was met een schouderblessure. Niet toevallig pakte KVO een eerste puntje in zeven wedstrijden onder impuls van de Schotse spits. Volgt er tegen Anderlecht nu éindelijk een zege? Het is al van 2019 geleden dat Oostende thuis nog eens verloor van paars-wit. “Er kan iets speciaals gebeuren”, zegt Hornby.

De lijdensweg van Fraser Hornby begon op oefenstage tijdens het WK: in Spanje raakte zijn schouder uit de kom, en ook zijn sleutelbeen liep averij op. “Ik had het nog nooit eerder meegemaakt, dus ik wist niet wat mij te wachten stond”, doet de Schot zijn verhaal. “Maar twee maanden: dat was érg lang. Die maanden hebben erg lang geduurd voor mij. Aan de kant blijven is niets voor mij en het deed zelfs pijn. Daarom ben ik nu blij dat ik de ploeg opnieuw kan helpen.” Dat nam Hornby op Kortrijk alleszins letterlijk: hij leverde een haarfijne assist voor de 1-1 van Bätzner. “Ik stond zestig minuten op het veld en dat was ook zo gepland. Een volledige wedstrijd zou fysiek nog te zwaar zijn geweest. Nu wordt het voor mij opnieuw opbouwen, al ben ik gewoon enorm blij dat ik terug kan voetballen.”

Oostende heeft hem gemist: zonder Hornby was de slagkracht voorin gering. Met zijn 1,95 meter is de aanvaller een kapstok én een aanspeelpunt. “We waren allemaal ontgoocheld dat we niet gingen winnen op Kortrijk. Da’s typisch wanneer je op onze positie staat: dan zitten de kleine details écht niet mee. Kort voor het einde hadden we de zege nochtans gewoon in onze handen.” Dat Bätzner en Rodin voor de verandering nog eens het doelhout troffen, mag volgens Hornby geen excuses zijn. “We kunnen wel blijven terugkijken en zeggen: die moest erin. En die ook. We hadden geen geluk. Maar dat helpt ons niet. Onze efficiëntie moet dringend beter en de bal moet tussen de palen. Anders blijven we op de sukkel.”

Ook niet onbelangrijk: Oostende concludeerde vorig weekend zelf dat het nog niet dood is. De prestatie was ernaar, nu nog de punten. “We weten natuurlijk dat we in een lastig parket zitten. Naiëf zijn we niet”, zegt Hornby. “Maar we moeten tegelijk positief blijven. Zes keer na elkaar verloren we, nu pakten we een punt op verplaatsing. Dat is beter dan niets. Als we details nog verder kunnen verfijnen, ben ik zeker dat we nog heel veel punten gaan pakken. Maar die zeges moeten wel beginnen te komen: veel tijd hebben we niet meer.”

Alle hoop op vrijdag

Alle hoop op vrijdag dan maar, wanneer Anderlecht op bezoek komt. KV Oostende kan thuis áltijd ietsje meer tegen paars-wit: de laatste thuisnederlaag dateert al van maart 2019, ofwel bijna vier jaar geleden. “Eerlijk: als we goed zijn, kunnen we elke ploeg in de problemen brengen. Maar dan moet iedereen zijn taken uitvoeren”, zegt Hornby. “Mits een goede voorbereiding en massale steun van de fans kan er iets speciaals gebeuren in ons stadion. Het geloof is zeker aanwezig dat we drie punten kunnen pakken.”