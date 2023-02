Amerikaanse mariniers onderscheppen schip met 3.000 wapens aan boord in Golf van Oman

Amerikaanse soldaten hebben twee weken geleden een schip onderschept in de Golf van Oman met aan boord een lading wapens met bestemming Jemen. Meer dan 3.000 aanvalsgeweren, bijna 600.000 kogels en 23 geleide antitankraketten werden in beslag genomen, zo meldt de regionale militaire commando-eenheid CENTCOM, die eraan toevoegt dat het om Iraanse wapens ging.

In 2014 veroverden de door Iran gesteunde sjiitische Houthi-rebellen Jemen. Sindsdien beheersen ze grote delen van het land, vooral in het noorden. De Jemenitische regering bestrijdt hen samen met een militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië.

Woordvoerder Nasser Kanaani van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwierp beschuldigingen dat de wapens uit Iran kwamen en beschuldigde de VS ervan de Saoedische militaire coalitie te steunen met inlichtingen en wapenleveringen. Teheran ontkent de Houthi-rebellen in Jemen financieel of met wapens te steunen.

“Zij die het onderdrukte volk van Jemen helpen belegeren, zijn niet in een positie om anderen de schuld te geven”, aldus de verklaring van het ministerie.

Amerikaanse mariniers reizen regelmatig over de zeeroute tussen Iran en Jemen en inspecteren daar ook schepen. Ze hebben in het verleden meermaals wapens gevonden met bestemming Jemen. Ook de Jemenitische kustwacht heeft herhaaldelijk wapentransporten onderschept.

In Jemen liep een staakt-het-vuren van zes maanden afgelopen oktober af. Eerdere pogingen om tot een duurzame oplossing van het conflict te komen zijn mislukt.