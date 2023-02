Harry Potter-evenement in Sint-Pieters-Leeuw “niet voor herhaling vatbaar”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil af van het Harry Potter-evenement in park Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. Het evenement is “te grootschalig” en houdt “te weinig rekening met de draagkracht van de natuur”, laat de minister donderdag weten in een persbericht.

Het evenement is begin november gestart en loopt volgende week ten einde. Bezoekers laten zich via een avondwandeling met klank en licht helemaal onderdompelen in de Zweinstein- en Harry Potter-sfeer. Intussen zijn een paar honderdduizend geïnteresseerden in het park langsgekomen.

Maar de minister zegt donderdag dat de organisator te weinig aandacht heeft gehad voor de natuur in het park. Het draagvlak bij omwonenden en het lokale bestuur is er daardoor niet meer. Demir wil de activiteit niet onmiddellijk stopzetten, maar vindt wel dat het “niet voor herhaling vatbaar” is. Aan het Agentschap Natuur en Bos heeft de minister de opdracht gegeven om “samenwerkingen met de betrokken organisator te weren en gelijkaardige initiatieven beter te screenen in de toekomst”.

Jan Desmeth (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, is dezelfde mening toegedaan. “Met al de generatoren, met al de voertuigen, met al de bezoekers die langskwamen, had het evenement een te grote impact op het park. Ook het feit dat het evenement bijna 5 maanden duurde, was te invasief.”

Desmeth zou liever kleinschaligere evenementen zien in het Groenenbergpark. Hij verwijst bijvoorbeeld naar het klank- en lichtfestival Lampúr, dat twee weekends plaatsvond in het park.