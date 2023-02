“Een team kan ook beter worden door de juiste spelers te laten gaan”: Jesper Fredberg over de lijdensweg van Anderlecht tijdens de mercato

Het interview is wat later op de middag. ’s Ochtends – één dag na de transferperiode – moest Jesper Fredberg de teammeeting van Anderlecht bijwonen. “Ik sprak de ploeg daar toe”, aldus de Deen. “Ik zei de jongens: Jullie moeten het doen, Jullie zijn de spelers die ervoor moeten zorgen dat Anderlecht de volgende stap kan zetten. Toon ons hoe goed jullie zijn.”

U begon op 2 januari bij de club en bent al alomtegenwoordig. Hoe kwam Anderlecht bij een Deense sportief directeur uit?

“Anderlecht vond mij via een headhuntersbureau. Ik werkte bij het Deense Viborg en had geen intentie om daar weg te gaan, tot deze club aanklopte. Ondertussen beleefde ik mijn zwaarste transferperiode ooit. (lacht) Al was mijn buikgevoel hier wel direct goed.”

© Kris Van Exel

In de docusoap ‘Mauve’ zagen we hoe u meteen een 4-3-3-spelsysteem oplegde. Het is opvallend dat de sportief directeur dat doet. Mag uw coach het systeem veranderen?

“Jullie moeten nu goed noteren wat ik zeg, want dit is genuanceerd. Ik heb nooit begrepen dat een club alle macht geeft aan een hoofdcoach en dat die man kan zeggen: nu gaan we links en de volgende trainer gaat naar rechts. Een voetbalclub in Europa verandert gemiddeld om de dertien à veertien maanden van trainer. Als het de coach is die de strategie bepaalt, is het soms 4-4-2, dan weer 3-5-2 en dat met dezelfde spelers. Dat kan een club in moeilijkheden brengen, want de scouts weten na verloop van tijd ook niet meer welk profiel ze moeten zoeken. Een groot bedrijf geeft de sleutels toch ook niet in handen van een manager om de langetermijnvisie te bepalen? Dat heeft nog nooit succes opgeleverd. Hoe duidelijker de visie, hoe minder fouten er gemaakt worden. Daarom stelde ik met Brian Riemer een coach aan die mijn spelopvatting helemaal deelt.”

U zit er wel kort op. Tijdens wedstrijden hebt u zelfs contact met de bank om eventueel aanwijzingen te geven vanuit de tribune.

“Maar zo werk ik nu eenmaal. Ik doe dat niet om Brian te controleren en heb ook geen direct contact met hem – dat is met de assistenten – maar ik wil dat we als team functioneren. Vanuit de tribune merk je bepaalde zaken beter op. Als ik dan iets zie, vraag ik aan de videoanalist om een clip te maken van die fase en ze te tonen aan de trainer. Want uiteraard beslist hij en niet ik. Het draait om samenwerking. Daarom zie ik ook veel trainingen en stap ik dikwijls de kleedkamer binnen om te voelen wat er leeft. Ik wil weten hoe iedereen zich voelt, want al die input is belangrijk om goeie beslissingen te nemen.”

Als spelers niet in de visie passen, krijgen ze het moeilijk. Topschutter Fabio Silva vertrok.

“Fabio is een goeie voetballer, maar zijn profiel beantwoordde niet meer aan wat wij wilden. We zaten samen en zagen dat niet goed eindigen. Daarom was het beter de samenwerking te stoppen. Ik vond trouwens dat Raman en Stroeykens in de laatste matchen hun rol als nummer 9 wel goed uitvoerden.”

Silva maakte elf goals, de druk om een even productieve spits te halen, was groot.

“Fabio scoorde elf keer in alle competities samen en daar zaten enkele penalty’s bij. Goals maken is natuurlijk belangrijk, maar het is ook cruciaal dat we nu een nieuwe spits hebben die in het systeem past. Een targetman die groot en krachtig is én sterk is in de box. Onze voorlijn is nu completer en de coach heeft meer opties.”

© Kris Van Exel

U spreekt nu over Islam Slimani, de 34-jarige spits die ternauwernood werd gehaald nadat alle andere pistes mislukten.

“Wat je dan niet mag doen, is panikeren en zomaar een speler aantrekken om een speler aan te trekken. We hadden een lange lijst met spitsen van wie er veel om diverse redenen wegvielen, maar Islam Slimani stond al langer op onze lijst. Natuurlijk mikken we liever op jongere spelers met een doorverkoopwaarde, maar het is niet verkeerd om nu een héél ervaren spits te hebben. Hij kan ook in de kleedkamer zijn rol spelen. Slimani is gemotiveerd en klaar. Het feit dat hij zowat wekelijks speelde bij Brest is daar het bewijs van.”

Kan hij op zijn 34ste nog die hoge pressing spelen?

“Op je 34ste kun je ook nog hard werken en kun je door je ervaring slimmer druk zetten. Hij wil zijn leven geven op het veld en we legden ook iemand vast (Anders Dreyer, red.) die hem assists kan geven. Zijn medische tests deed Islam vooral in Frankrijk.”

© Icon Sport

Hoe hard vloekte u toen u spitsen als Thomas Henry, Petar Ratkov, Amine Salama of Tolu Arokodare niet kon vastleggen? Die laatste werd door makelaar Didier Frenay alsnog slinks naar RC Genk geloodst.

“Arokodare heeft hier medische tests afgelegd, ja. Toch voelden wij gaandeweg dat er iets niet pluis was en dat de speler niet met zijn hoofd bij Anderlecht zat. Op zo’n moment moet je ook durven een stap terug te zetten en finaal ging hij de richting van Genk uit. Wij willen geen spelers vastleggen die hier niet met hun hart zouden zitten. Ik ben niet boos op Genk, want daar is het leven veel te kort voor. Zo gaat dat nu eenmaal op deadline day.”

De verkoop van Duranville, El Hadj en Hoedt leverde meer dan 10 miljoen op. De fans dachten dat u best wat geld had om te spenderen.

“Er is hier de afgelopen jaren meer uitgegeven dan er is binnengekomen. Dat slepen we nog altijd mee. Uiteraard wilden we Duranville liever houden, maar we moesten verkopen omdat de speler dat wou en het financieel interessant was. Bij El Hadj zelf speelde ook het idee dat hij beter kon gaan. De voorbije achttien maanden konden we hem niet genoeg speeltijd geven. Een team kan ook beter gemaakt worden door de juiste spelers te laten vertrekken, soms uit financiële overwegingen, soms uit sportieve overwegingen. Dat was de grootste impact die we hadden in januari. De loonlast moest ook dalen.”

Veel fans en analisten zijn erg sceptisch: Anderlecht lijkt verzwakt.

“Ik vind onze transferperiode best geslaagd. De nieuwe spits is er, de nieuwe flankaanvaller ook, we zuiverden de kern enigszins uit. Het meest vervelende is dat we geen nieuwe linksback strikten. We zijn pissed op Nottingham Forest omdat ze in extremis Harry Toffolo terugriepen. Ze wisten toch al langer dat hun andere linksback nog revalideerde? Nu ja, het was ook belangrijk om geld te sparen om in de zomer harder te kunnen toeslaan.”

© Kris Van Exel

De zomermercato wordt totaal anders?

“Het makkelijkste was nu geweest om vier spelers te halen en te zeggen: mijn job zit erop. Zo werk ik niet. We moeten jongens vinden die bij onze intensieve speelstijl passen. Als mijn dochters continu shoppen, dan kopen ze ook kledij die er niet echt uitspringt. Als ze wat sparen, komen ze thuis met mooiere outfits. Zo is dat ook in het voetbal. Soms maak je een team sterker door een bepaalde transfer net niet te doen. In de zomer zal deadline day saai zijn. We gaan vlugger toeslaan.”

Ondertussen kunt u ook proberen om jeugddirecteur Jean Kindermans, die in zijn opzeg zit, toch aan boord te houden. Peter Verbeke liet u alvast vertrekken.

“Jean en ik hadden al enkele goeie gesprekken. Hij heeft enorm veel ervaring en het is belangrijk om van gedachten te wisselen over hoe we onze jeugdschool nog beter kunnen maken. Al is het – met alle respect – niet mijn taak om hem te overtuigen om te blijven. Jean moet dat zelf ook willen, maar dat gevoel heb ik wel. Peter was een ander verhaal. Ik kan over hem alleen maar goeie dingen zeggen, maar iemand met zijn ervaring moet je een functie bieden die bij hem past. Die was helaas niet voorhanden.”

Anderlecht staat nu elfde. Met welk eindklassement zou u nog blij zijn dit seizoen?

“Ik wil een ploeg zien die elke week vecht en beter wordt. Het stoort me dat we zo laag staan, maar we moeten de juiste stappen zetten. Deze kern is nog grotendeels samengesteld door sportieve bazen die elk hun eigen kijk hadden op voetbal. Wij legden nu onze duidelijke speelstijl vast en evalueren tot de zomer wie past in die aanpak en wie niet. Vanaf juni sturen we dan bij met de juiste aanwinsten. Zelf blijf ik er alleszins kort opzitten. Al beloofde ik mijn vrouw ook om eens te gaan joggen en wil ik eens gaan eten met Morten Olsen.” (lacht)