Vijf mogelijke scenario’s voor het aangekondigde nieuwe Russische offensief

“Op 24 februari zal niet alleen het Westen de aandacht vestigen op de verjaardag van het conflict”, zo verzekerde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdagochtend. Een uitspraak die meteen gezien werd als een nieuw teken dat Rusland klaar is voor een grootschalig offensief. Voor Kiev is het een moeilijke inschatting. Waar gaat Rusland extra troepen inzetten? Waar is de dreiging het grootst? Dit zijn de mogelijke scenario’s.