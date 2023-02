Marc Brys blikt terug op mercato: “Zonder Keita en Holzhauser heb ik minder mogelijkheden om beslissende wissels te doen”

OHL zag jeugdproduct Mandela Keita nog op deadline day naar Antwerp verkassen. “Ik ga hem missen, maar hij was bijlange niet de beste speler. Hij zat hier op de bank”, zegt Marc Brys. — © BELGA

Twee relatief grote namen kwijt, drie nobele onbekenden in de plaats. De wintermercato van OH Leuven lijkt op het eerste gezicht geen overweldigend succes. En toch laat Marc Brys de moed niet zakken. “Onze selectie is voldoende sterk en het doel blijft hetzelfde: de play-offs”, zegt hij.

De fans hadden na de recente zes op achttien op substantiële versterking gehoopt. Die lijkt er niet meteen gekomen bij OH Leuven. Out: Mandela Keita en Raphael Holzhauser. In: winger Emmanuel Toku (22) en spitsen Mai Traoré (23) en Nathan Opoku (21).

Hoe blik jij terug op de mercato? Ariël Jacobs gaf al toe dat niet alles gelukt is. Vooral de verdediger die er moest komen, is er niet.

“Daar kan ik mij bij aansluiten. Centrale verdedigers gaan in duel en pakken kaarten, daar hadden we graag iemand voor achter de hand gehad, maar ik ben niet iemand die gaat zitten treuren. Onze selectie is voldoende sterk en het doel blijft hetzelfde: de play-offs.”

Is er van de drie nieuwkomers iemand meteen inzetbaar?

“Ik mag het hopen, maar ik weet dat niet. Nathan en Mai trainen al heel de week mee en het zijn talentrijke gasten, Mai is ondertussen ook speelgerechtigd. Emmanuel heb ik nog niet gezien. Hij wacht nog op zijn arbeidsvergunning, maar ik verwacht wel iets van hem. Hij is gekomen vanuit de optiek dat Mousa Tamari op vertrekken stond.”

Het zijn jonge gasten zonder wedstrijdritme. Veeleer langetermijntransfers, dus?

“Transfers in januari zijn in mijn ogen altijd op volgend seizoen gericht, want tegen dat ze door hun aanpassingsperiode zijn, is het seizoen al bijna gedaan.”

Is het beste nieuws van deze mercato dat Tamari gebleven is?

“Iedereen zegt altijd dat hij geen rendement haalt, maar hij zit dit seizoen wel aan vier doelpunten en twee assists. De vraag is nu hoe hij omgaat met de transfer waar hij zijn zinnen op had gezet en die er niet gekomen is.”

Mandela Keita wordt verhuurd aan Antwerp met aankoopoptie, dus ofwel komt hij terug, ofwel doet OHL financieel een goeie zaak. Een win-win?

“Zo is dat gecommuniceerd door onze club en ik kan daar weinig tegen inbrengen. Ik verzoen mij met de situatie.”

Het blijft toch ergens pijnlijk om zo’n talent te zien vertrekken?

“Ik ga hem missen, maar we zijn hem nog niet kwijt. Hij kan nog terugkeren en was hier bovendien bijlange niet de beste speler. Hij zat op de bank.”

Als Schrijvers of Malinov uitvalt, zit je zelf óók krap in de verdedigende middenvelders.

(zwijgt lang) “Klopt.”

Woensdag werd bekend dat jullie weer 15 miljoen euro verlies leden. Speelt dat ook mee, dat King Power op den duur wel een return wilt door spelers te verkopen?

“Daar kan ik heel duidelijk op antwoorden. De voorzitter (Aiyawatt Srivaddhanaprabha, red.) heeft mij in ons allereerste gesprek meteen benadrukt dat hij eerst wil bouwen en investeren, en dat van daaruit de return op een later moment vanzelf zal volgen. ”

Wat is nu eigenlijk de balans van de mercato? Is de kern versterkt of verzwakt?

“Slanker gemaakt.”

Er zijn twee vaste A-kernspelers vertrokken en drie vraagtekens in de plaats gekomen. Is de kern dan toch niet veeleer verzwakt?

“Ik moet niet rond de pot draaien. Met het vertrek van Keita en Holzhauser heb ik minder mogelijkheden om beslissende wissels te doen tijdens de wedstrijd. En toch sta ik achter de keuze om hen te laten gaan.”