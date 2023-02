KV Mechelen is de fiere leider in het Belgenklassement van de Pro League: “We maken er elk jaar een doelstelling van”

Uit cijfers van de Pro League blijkt dat KV Mechelen dit seizoen de ploeg is in onze hoogste klasse die de meeste speelminuten geeft aan Belgische of in ons land opgeleide spelers. Iets waar ze bij Malinwa trots op zijn.

Tot dusver gunde Malinwa 14049 minuten aan Belgen of in ons land opgeleide spelers. KV Mechelen telt in het Belgenklassement dan ook een ruime voorsprong op Westerlo (10101 minuten), Anderlecht (9518 minuten), AA Gent (9038 minuten) en OH Leuven (8403 minuten).

Via de clubkanalen reageert directielid Gert Van Dyck opgetogen op dit nieuws. Malinwa maakt er immers al jaren een erezaak van om zo veel mogelijk Belgisch te kleuren. “We maken er elk jaar een doelstelling van om mee te doen voor die eerste plek in het Belgenklassement.”

Herkenbaarheid

Malinwa is altijd een ploeg geweest die belang hecht aan herkenbaarheid, zowel op als naast het veld. Op het veld kiezen we bewust voor een basis van Belgische spelers, jongens van eigen bodem, aangevuld met buitenlandse spelers die een meerwaarde kunnen bieden. Regelmatig zie je ook eens een speler uit de eigen jeugd z’n neus aan het venster steken, een direct gevolg van onze werkwijze”, aldus Van Dyck.

“We zijn trots op die eerste plaats in het Belgenklassement. Die tussenstand geeft ons ook meteen zicht op de doelstelling die we onszelf opgelegd hebben aan het begin van het seizoen. Het voelt goed om te zien dat die doelstelling voor de reeds gespeelde matchen gehaald wordt. We willen die eerste plek dan ook niet meer prijsgeven”