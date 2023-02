“Ankara roept negen ambassadeurs, onder wie de Belgische, op het matje”

Het Franse persagentschap AFP schrijft op basis van een diplomatieke bron die anoniem wil blijven, dat het gaat om de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Italië, Zweden maar ook België.

Zeker zes van de volgens AFP betrokken landen kondigden eerder deze week aan hun consulaat in Istanboel of de ambassade in Ankara tijdelijk te sluiten vanwege een verhoogd risico op een aanslag, volgend op de verschillende islamofobe acties in Europa. Zo werden er op verschillende plaatsen korans verbrand tijdens anti-Turkse protesten. De VS en Frankrijk hadden daarnaast ook aangeraden om verschillende toeristische trekpleisters, zoals het Taksimplein in Istanboel, te vermijden.

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu beschuldigt de negen landen ervan “een psychologische oorlog” tegen Turkije te voeren. Ook de woordvoerder van de AKP, de partij van president Recep Tayyip Erdogan, noemde de waarschuwingen van de westerse landen “onverantwoordelijk”.

De rechtse extremist die de koranverbrandingen in Stockholm en Kopenhagen uitvoerde, beweert te protesteren tegen het veto van Turkije tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib bevestigt dat de Belgische ambassadeur donderdag samen met een aantal andere ambassadeurs is “uitgenodigd voor een open gesprek over de veiligheidssituatie in Istanboel en de tijdelijke sluiting van enkele consulaten”. “Ons land heeft in het geval van een mogelijke dreiging de plicht om ons personeel en bezoekers te beschermen. Als andere westerse landen beslissen om tot een sluiting over te gaan, is het in de huidige situatie aangewezen om ons hierbij aan te sluiten. De sluiting is tijdelijk”, verduidelijkt de minister.