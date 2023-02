Cryptomunten zullen in de toekomst beter gereguleerd worden

In de Kamer is donderdag een resolutie goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat cryptomunten beter gereguleerd worden. “Het gebrek aan wettelijke omkadering voor cryptomunten houdt risico’s in voor mensen die erin investeren, maar hoe groter het bedrag dat omgaat in deze wereld wordt, hoe meer risico’s er ook zijn voor de financiële stabiliteit van onze volledige economie”, zegt Gilles Vanden Burre, Ecolo-Groen fractieleider en voorzitter van het comité Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken.

Maar liefst tien procent van de Belgische gezinnen bezit cryptomunten, dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank. Heel wat mensen hebben al gouden zaken gedaan met de munten, maar er is ook een keerzijde. Want toen de cryptobeurs FTX eind vorig jaar crashte, bleek dat veel particulieren amper beschermd waren in het geval van faillissement. En in 2021 ging er volgens de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) maar liefst 25,5 miljoen euro verloren door particulieren die geïnvesteerd hadden in frauduleuze platforms. Dat had volgens Ecolo-Groen vermeden had kunnen worden mits een beter wettelijk kader.

De fractie diende daarom donderdag een resolutie in die donderdag namiddag ook werd goedgekeurd in de Kamer. Die tekst omvat een hele resem aanbevelingen en voorstellen voor de federale regering. Zo adviseert het onder andere de regering om een constructieve rol op te nemen tijdens de gesprekken op Europees niveau aangezien de cryptomuntenmarkt een internationaal gegeven is. “We willen ook een Europees en Belgisch label op cryptomuntplatformen zodat de mensen weten dat het niet frauduleus is”, aldus Vanden Burre.

Ecologische impact

Daarnaast wil Ecolo-Groen dat de overheid informatiecampagnes uitwerkt rond de sociale en ecologische impact van cryptomunten. “Het energiegebruik van cryptomunten is navenant. Recente berekeningen wijzen uit dat één transactie in Bitcoin 1.000 KWh aan energie verbruikt. Dit is een vijftienvoud van wat het een jaar geleden was, en een derde van het gemiddeld jaarverbruik van een Belgisch gezin. Mensen moeten correcte informatie krijgen over die impact wanneer ze de keuze maken om te investeren”, klinkt het.

Er moet volgens Ecolo-Groen ook meer transparantie komen en het wil meer garanties voor de stimulatie van een veilig en ethisch gebruik: “Virtuele munten zullen blijven bestaan. We kunnen er dus maar beter mee aan de slag, zowel om positieve ontwikkelingen te ondersteunen als om gebruikers te beschermen, en om de negatieve gevolgen op het vlak van witwassen, klimaat en milieu tegen te gaan”.

