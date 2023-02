Speurder nazischat Ommeren vindt steelpan, maar verwittigde politie omdat hij dacht dat het landmijn was

Een man die met een metaaldetector op zoek was naar de nazischat die begraven zou liggen bij het Nederlandse dorp Ommeren, heeft in de grond een steelpan gevonden. Hij dacht dat het een landmijn was en alarmeerde de politie, zo maakt de gemeente Buren, waar Ommeren bij hoort, bekend.

De politie waarschuwde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Die kwam er donderdag na onderzoek achter dat het voorwerp in de bodem een steelpan was en geen landmijn zoals eerder gedacht.

Begin januari maakte het Nederlandse Nationaal Archief een schatkaart uit de Tweede Wereldoorlog publiek. In Ommeren zou door een nazi een goudschat begraven zijn. Dat leidde er toe dat veel schatgravers met metaaldetectoren in Ommeren op zoek gingen.

De gemeente Buren maakte bekend dat in de hele gemeente een detectieverbod geldt, maar dat weerhield mensen er toch niet van om zelfs op privéterreinen te gaan zoeken. Het aantal schatgravers is nu afgenomen, maar er zijn nog steeds mensen op zoek. Naar alle waarschijnlijkheid ligt er niets meer in de bodem, want de op de kaart aangegeven plek is sindsdien al vaak gegraven voor werkzaamheden, zegt de gemeente.

