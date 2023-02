Zoektocht naar vermiste Imane (25) voorlopig stopgezet, gaat maandag verder

De zoektocht naar de 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van zaterdag op zondag in de Zenne is gevallen, is donderdagnamiddag voorlopig stopgezet. In de loop van de voormiddag was aan de sluis in Zemst de fiets van de vrouw gevonden, maar het lichaam van de vrouw zelf kon nog niet teruggevonden worden. Maandag wordt er verder gezocht, zo melden de hulpdiensten.