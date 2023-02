Verrebroek/Destelbergen

De vrachtwagenbestuurder die donderdagmiddag om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Destelbergen, werkte al twaalf jaar voor Smet Rental in Verrebroek. “We gaan hem enorm hard missen. Iemand met zo’n passie en liefde voor het werk was ongezien”, zegt Steven Teirlinck van Smet Rental.