El Salvador neemt futuristische gevangenis voor 40.000 “terroristen” in gebruik: “Ontsnappen is onmogelijk”

Met veel bombarie, spectaculaire luchtbeelden en een bezoek van de president is in El Salvador een nieuwe gevangenis geopend, met plaats voor maar liefst 40.000 gevangenen een van de grootsten in Centraal-Amerika. Daarmee verdubbelt de capaciteit om gedetineerden op te sluiten in het land, wat door de fel bekritiseerde manier waarop de overheid het bendegeweld aanpakt geen overbodige luxe is.