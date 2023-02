Voor het eerst definitieve schadevergoeding in zaak over lekkende borstimplantaten

In de gerechtelijke strijd tegen de Duitse keuringsinstantie TÜV Rheinland heeft een Franse rechtbank donderdag beslist hoeveel schadevergoeding het moet betalen aan dertien slachtoffers van lekkende borstimplantaten van de Franse producent Poly Implant Prothese (PIP). De te betalen bedragen kunnen nu als referentie dienen in andere rechtszaken, zo maakt slachtofferorganisatie Pipa bekend.

Het hof van beroep van de Zuid-Franse stad Aix-en-Provence heeft TÜV Rheinland opgelegd deze slachtoffers (een Colombiaanse, twee Spaanse, twee Britse en acht Venezolaanse vrouwen) schadevergoedingen te betalen gaande van 7.000 tot 37.135 euro, met een gemiddelde van 16.555 euro.

Sinds het begin van de zaak, dertien jaar geleden, hebben verschillende rechtbanken al schadevergoedingen aan slachtoffers toegekend, maar het is “de eerste keer dat een rechtbank een uitspraak doet over definitieve compensatie”, zo stelt de slachtofferorganisatie. Maar TÜV Rheinland zelf ziet dit anders en wacht de uitspraak af van het hof van Cassatie over “de tegenstrijdige beslissingen van verschillende hoven van beroep”, zo verzekerde Christelle Coslin, advocaat van de Duitse keuringsinstantie.

In 2010 kwam aan het licht dat de Franse producent Poly Implant Prothese (PIP) jarenlang goedkope en niet goedgekeurde industriële siliconen had gebruikt voor borstimplantaten, in plaats van dure medische siliconen. Wereldwijd zouden 400.000 vrouwen dergelijke implantaten gekregen hebben, om weefsel te vervangen na een borstkankeroperatie of voor een borstvergroting.

TÜV keurde de kwaliteitbewakingsprocedures goed van PIP. De klagers beschuldigden de instantie daarom van nalatigheid. TÜV argumenteert dat het door PIP werd misleid. PIP zelf wordt niet meer vervolgd omdat de stichter, Jean-Claude Mas, in 2019 overleed.