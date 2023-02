IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Ladies first, hoop voor Zarren en Gilles De Bilde moet niet mailen

In provinciale is het ook plezant. Maar deze week toch wel veel minder. Uit respect openen we daarom met een minder vrolijke noot. Bulskamp is in rouw. Na de enige zege van het seizoen van de vierdeprovincialer begin januari, raakte speler Andy S. van de weg en begin deze week overleed hij. Het bericht op de sociale media met de slotwoorden “Voe asan in uus erte, voe assan uze nummer twoalve, voe assan uzen Andy, het ga je goed, we missen je”, ging door merg en been. We bieden de familie en de club WS Bulskamp onze oprechte blijken van deelneming aan.

1. Ladies first

Het moeten niet altijd de heren zijn, al dacht ene Gilles De Bilde daar op de Gouden Schoen anders over. Soit. Mandel United heeft een derdeprovincialer bij de vrouwen en zoekt voor volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer met een hart voor (dames)voetbal. Kandidaten mailen best naar kj@rfcmu.com. Gilles De Bilde hoeft niet te mailen.

2. Daiselse Metten

We blijven bij de vrouwen. VK Daisel zet zwaar in op de jeugd én het vrouwenvoetbal. Nu al maakt men publiciteit voor de eerste Daiselse Metten op 6 en 13 mei. En ook bij SK Oostnieuwkerke hebben de vrouwen de smaak te pakken. Zitta Zutterman van de U17 werd geselecteerd voor de nationale U17 in Tubeke.

3. Februari = Valentijn

Januari ligt achter de rug en wie februari zegt, denkt meteen aan Valentijn. In Oudenburg willen ze dat al op 12 februari kracht bijzetten met een heus Valentijn Ontbijt. Voor de ploeg een signaal om weer uit de wintermodus te komen en na de magere 2 op 15 eindelijk nog eens te winnen. Dat lukte afgelopen weekend meteen met 5-2-winst tegen Veldegem.

Kenny Wittesaele (ex-Vamos Zandvoorde) wordt de nieuwe coach van vierdeprovincialer KEG Gistel. — © Bart Vandenbroucke / VDB

4. Vamos maar waarheen?

Vamos slaagt er niet meer in om zijn naam eer aan te doen. Waar het momenteel heen gaat, is niet langer duidelijk. Afgelopen weekend incasseerde de derdeprovincialer uit Zandvoorde de zoveelste dreun met de 10-0-nederlaag tegen Dudzele. Waar ex-trainer Kenny Wittesaele naartoe trekt, weten we wel. Hij komt uit zijn sabbatjaar en wordt coach bij vierdeprovincialer KEG Gistel.

5. Top vanop de stip

Eendracht Hooglede pakte na de eerste nu ook de tweede periode. En hoe? Tegen Diksmuide B kwam het 0-1 achter, maar met twee strafschoppen – puik omgezet door clubicoon Mathias Piceu – zette Hooglede de scheve situatie weer recht en won het finaal met 3-1. De kurken mochten alsnog van de champagneflessen.

6. Zarren niet dood maar springlevend

48 jaar jong en dus op twee jaar van een halve eeuw oud. Een gerechtigd correspondent die al sinds de eerste dag in 1975 op post zit en een voorzitter die naast bakker ook schrijver is en als Houthulstenaar grote fan van SK Beveren. We hebben het over WS Zarren en het zou zonde zijn dat zo’n club zou verdwijnen. Maar er is hoop, want de studaxen binnen de club willen het zaakje redden. De spelers laten alvast de moed niet zakken en zijn sinds afgelopen week zowaar (co)leider. En nog beter : ze zijn dit zij aan zij samen met buur Kortemark en die andere buur Handzame.

Jordy Timperman houdt de eer van WS Zarren ook hoog met een tweede plaats in ons klassement van beste schutter van West-Vlaanderen. — © Bart Vandenbroucke / VDB

7. De beste schutter van West-Vlaanderen

Hattricks waren er afgelopen weekend voor Garrevoet (Moen), Ballegeer (Dudzele) en Taelman (KM Torhout B). Nog mooier was het in Handzame, waar Callewaert en Bylo voor een dubbele hattrick zorgden. Vervaecke (Varsenare B) en Van Eecke (Langemark-Poelkapelle) scoorden elk vier keer.

Onze top 3 blijft deze week ongewijzigd met in volgorde het trio Cottenier, Timperman en Rabaut. Lowie Smet van Otegem komt in de top vijf terecht op gelijke hoogte van het duo Tymothy Carette en Michaël Vandemaele.

30 goals: Matthias Cottenier (FC Kuurne)

27 goals: Jordy Timperman (WS Zarren)

25 goals: Thijs Rabaut (VV Westkapelle)

22 goals: Maxime Vander Biest (KVKO)

21 goals: Tymothy Carette (KM Torhout B), Michaël Vandemaele (WS Houthulst), Lowie Smet (Bl.Otegem)

20 goals: Pieter Verschaeve (FC Kuurne)

19 goals: Jens Boey (De Haan)

18 goals: Tiebe De Smedt (KSK Wenduine), Thibault Lefief (E.Jonkershove), Kenneth Hemeryck (KSV De Ruiter), Thor Laleman (VV Koekelare),

17 goals: Nordin Behaegel (Exc. Zedelgem), Kevin Serruys (Brielen Sport), Branco Redant (KFC Aarsele), Bjarne Vanderstraeten (SV Moorsele A), Olivier Van Eecke (Langemark-Poelkapelle)

16 goals: Noa Groenemans (De Haan), Dylan Vens (Lendelede Sport), Dieter Wittesaele (KSV Bredene), Kenzo Vandeputte (Hulste Sportief), Mathias Piceu (E.Hooglede), Victor Christiaens (R.Waregem), Gilles Garrevoet (FC Moen), Gianni Longueville (Blankenberge), Dieter Meulenyzer (Wevelgem City)

8. Om deze week naar uit te kijken

In eerste provinciale is er uiteraard de clash tussen Boezinge en WS Lauwe en in 2de provinciale A tellen we twee kelderkrakers, de onderste vier spelen tegen elkaar met Beveren-Leie - Beselare en Geluwe -Winkel B. Van de staart naar de kop, maar dan in derde provinciale A, waar de topper tussen De Haan en Daring Brugge op het programma staat, oftewel nummer 2 tegen nummer 1. Aan de Oostkust is het uitkijken naar de derby tussen Westkapelle , dat on fire is sinds de terugkeer van Rabaut, en nu de derby tegen Knokke B speelt.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportwest@nieuwsblad.be.