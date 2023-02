Krijgt Zweedse poulain van Riemer bij de RSCA Futures binnenkort ook een rol bij de A-ploeg? Nieuwkomer Henrik Bellman maakt indruk

De RSCA Futures spelen vanavond thuis tegen Lommel. Ongetwijfeld opnieuw met Henrik Bellman (23) in de basis, want de Zweedse nieuwkomer heeft er indrukwekkende debuutweken op zitten. De aanvallende middenvelder, die in zijn vrije tijd graag gaat vissen, heeft een persoonlijke band met Brian Riemer.

In 2015 werd de toen vijftienjarige Henrik Bellman in Zweden gescout door de Deense topclub FC Kopenhagen. En wie kreeg hij daar als jeugdtrainer? Jawel, Brian Riemer, nu hoofdtrainer bij Anderlecht. Het zou daarna wel een hele tijd duren vooraleer de twee herenigd werden.

Bellman – die houdt van vissen en een Scandinavisch tochtje op de sneeuwscooter – deed het aanvankelijk lang niet slecht in Kopenhagen en speelde in 2016-2017 bijna alles in de UEFA Youth League. Hij was in die periode ook Zweeds jeugdinternational en won op het EK U17 in 2016 zelfs een poule met Engeland, Frankrijk en Denemarken. En toch: in 2018 werd stilaan duidelijk dat Bellman niet zou doorbreken in Kopenhagen, en dus keerde hij terug naar eigen land. Hij vond onderdak bij tweedeklasser Ostersund. Daar kwam hij 71 keer in actie, maar bleef hij wel steken op twee doelpunten en drie assists. Magertjes.

Ook tijdens zijn ‘magere jaren’ bleef Bellman altijd in contact met Riemer. “Hij volgde mijn ontwikkeling en ik die van hem als coach”, zei de aanvallende middenvelder daar onlangs nog over in de Zweedse pers. “We hadden een goed contact.” En dus kwam Bellman op 12 januari, op voorspraak van Riemer, naar Anderlecht. “Het is Jesper Fredberg die mijn agent heeft gecontacteerd, maar Brian weet waar ik voor sta als speler en was voor Anderlecht ongetwijfeld een goed klankbord bij de beslissing over mijn transfer.”

De magere jaren lijken sinds de komst van Bellman naar Anderlecht plots voorbij. In zijn eerste twee wedstrijden bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League maakte hij meteen indruk. Bij zijn debuut tegen Lierse Kempenzonen was hij goed voor een doelpunt en een assist, afgelopen weekend toonde hij zich tegen Virton opnieuw trefzeker. En zijn doelpunten waren niet zomaar goaltjes. Het waren parels. Vanavond treffer de Futures in eigen huis Lommel SK, dat vijfde staat met één puntje meer. Kijken of Bellman zijn sterke start doorzet. Hij traint alvast met de A-kern.

Uitstekende ambassadeur

“Hij komt met de goeie mentaliteit en wil impact maken, ook op training”, zei CEO Sports Jesper Fredberg gisteren nog over Bellman op Mauve tv. “Iedereen is hongerig om beter te worden en daarvoor is Bellman een uitstekende ambassadeur bij de Futures.”

Bellman tekende voor een halfjaartje, maar heeft een optie voor nog twee bijkomende seizoenen. Uiteraard met de bedoeling om door te groeien naar de A-kern, want hij is al 23 en kan niet eeuwig bij de beloften blijven. De Zweed hoopt snel op zijn kans. “Dat is toch mijn plan”, geeft hij toe in de Zweedse pers. “Maar ik kan ook niet verwachten dat ik meteen mag spelen voor de A-ploeg, want het blijft toch een grote stap. Anderlecht is alleszins een extreem stimulerende en professionele omgeving.” En nu maar afwachten tot wanneer Riemer zijn Zweedse poulain bij de A-ploeg roept. Dat paars-wit wat scorend vermogen kan gebruiken, weet ondertussen iedereen.