Verdachten van verijdelde aanslag in Wilrijk zijn aangehouden

De twee Nederlandse mannen die donderdagochtend werden opgepakt op de Boomsesteenweg in Wilrijk omdat ze vermoedelijk een aanslag wilden plegen op een woning, zijn door de onderzoeksrechter in Antwerpen aangehouden. Dat meldt het Antwerpse parket.

Een van de twee mannen, een 25-jarige Nederlander, werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg aan een woning. Zijn vermoedelijke kompaan, een 20-jarige Nederlander, werd aangetroffen in een wagen vlakbij. De politie vond ook een spandoek, een bus white spirit en een vuurwapen. De twee zouden geen zinnige verklaring hebben kunnen geven voor wat ze in alle vroegte in Wilrijk deden.

De verdachten zijn voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden voor poging tot brandstichting van een bewoond pand bij nacht, inbreuken op de wapenwet en deelname aan een criminele organisatie. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de feiten inderdaad drugsgerelateerd zijn zoals wordt vermoed. Op 18 januari vond op de Boomsesteenweg in Wilrijk overigens ook al een ontvoering plaats die mogelijk drugsgerelateerd was, aldus het parket.