Lang voor Bekend Vlaanderen de weg vond naar de Carré en de Zilion waren ze al kind aan huis in The Lord, in Schepdaal. Bezieler Emile Van Bellinghen (70) is deze week overleden. “Het was geen restaurant en ook geen discotheek. Het was álles”, zegt Kelly Pfaff, die er door haar Sam Gooris ten huwelijk werd gevraagd.