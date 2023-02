A date at the gate. Toen ik nog een jonge tiener was, leek de schoolpoort af en toe op de hemelpoort. Het was dé plaats om af te spreken met je liefje voor of na de les. Haar hand even vasthouden, verdrinken in haar ogen, een kus stelen…Veel hoefde er niet gezegd te worden, zolang zij en ik maar konden blijven plakken aan die poort.