Fenerbahçe en Batshuayi verliezen kostbare punten in titelstrijd

Fenerbahçe zag al snel een doelpunt afgekeurd worden na handspel van Mert Hakan Yandas. Een kwartier later kreeg Adana een strafschop, die werd gemist door Younes Belhanda. Het venijn zat hem uiteindelijk in de staart. Vlak voor tijd zette Badou Ndiaye (84.) een strafschop feilloos om voor Adana. Enner Valencia (88.) kon enkele minuten later alsnog gelijkmaken en Fenerbahçe een punt bezorgen. Het doet zo wel geen goede zaak in de achtervolging op leider Galatasaray.

Michy Batshuayi, die in de basis startte, werd na 78 minuten naar de kant gehaald voor Josh King. Vlak voor zijn wissel kreeg hij ook nog een gele kaart onder de neus geschoven.

Fenerbahçe telt momenteel 45 punten in de stand, dat zijn er zes minder dan de leider Galatasaray.