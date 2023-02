Hoe ontdek je fraude met ChatGPT? En heeft de tekstrobot een meerwaarde in de klas? “Dit is een gamechanger”

ChatGPT, de chatbot waar met een vingerknip teksten uit rollen, zag nog maar enkele maanden geleden het levenslicht en zet nu al ons onderwijs op zijn kop. Zo raakte woensdag bekend dat de Universiteit Antwerpen een geval van potentiële fraude met ChatGPT onderzoekt. Vormt artificiële intelligentie (AI) een bedreiging voor ons onderwijs of moeten we die net omarmen? “Feit is: dit is een gamechanger.”